(Di giovedì 19 maggio 2022) Bisogna "correre ai ripari per conservare le nostre piccole e medie imprese con un cambio di paradigma, in cui le aziende e i professionisti abbiano convenienza a rispettare la legalità e possano fare ...

Adnkronos

E' quanto ha sottolineato Patrizia, vicepresidentecon delega al Welfare, durante una tavola rotonda all'evento 'Pnrr: priorità e futuro dell'Italia' organizzato dain ......supporto ai Comuni e Studi Politiche Europee Ifel Anci) e alcuni responsabili della Confederazione: Mario Serpillo (vice presidente con delega all'Internazionalizzazione), Patrizia(... Gabellone (Aepi): 'Economia circolare e lavoro a tempo più flessibile' E’ quanto ha sottolineato Patrizia Gabellone, vicepresidente Aepi con delega al Welfare, durante una tavola rotonda all’evento ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ organizzato da Aepi in ...Il mondo economico a confronto con la politica per discutere di Pnrr nell’iniziativa organizzata dalla Confederazione Aepi, Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, in collaborazione con AdnK ...