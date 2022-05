Firenze | donna finisce nell' Arno | il salvataggio dei vigili del fuoco

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ideldisono intervenuti poco dopo la mezzanotte del 19 maggio al ponte Amerigo Vespucci, per soccorrere una persona in. Per cause da accertare, unadi 45 anni e' ...

I vigili del fuoco disono intervenuti poco dopo la mezzanotte del 19 maggio al ponte Amerigo Vespucci, per soccorrere una persona in Arno. Per cause da accertare, unadi 45 anni e' finita in acqua ed e' ...