FIGC | stabiliti i nuovi criteri di ripescaggio | priorità ai club di Serie C

(Di giovedì 19 maggio 2022) E’ andata in scena la riunione federale, laha ufficializzato idie sono previste novità per quanto riguarda laC. Laè per le seconde squadre, poi spazio aidiC e infine quelli dilettantistici. IdiD perdono la precedenza sulle retrocesse dalla Lega Pro. Tutti i dettagli sono stati svelati attraverso un comunicato ufficiale. “Il Consiglio ha approvato l’impianto di norme che prevede, come per lo scorso anno, lo scorrimento della classifica per individuare ladella riammissione. Il Consiglio ha votato l’impianto di norme che ricalca la disciplina approvata lo scorso anno. Per quanto riguarda ilin Lega Pro, ...

FIGC, stabiliti ufficialmente nuovi criteri di ripescaggio in Serie C