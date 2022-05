EUROVISION: L’INTERVISTA A TIMUR MIROSHNYCHENKO, IL CONDUTTORE DELLA TV UCRAINA (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nostro inviato Lorenzo Cappiello ha avuto il piacere e l’onore di intervistare TIMUR MIROSHNYCHENKO, il CONDUTTORE ucraino che ha commentato l’ultimo EUROVISION Song Contest da un rifugio antiaereo nella città di Kiev. Intervista a TIMUR MIROSHNYCHENKO (di Lorenzo Cappiello) La settimana scorsa, mentre seguivo l’EUROVISION Song Contest dalla sala stampa, mi sono imbattuto nella storia di TIMUR MIROSHNYCHENKO. Il CONDUTTORE ucraino – già padrone di casa dell’edizione 2017 DELLA celebre kermesse canora europea – ogni sera si collegava con il TG1 per raccontare la sua esperienza in quel di Kiev come commentatore dell’ESC per la televisione pubblica. Nel corso delle ultime settimane, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nostro inviato Lorenzo Cappiello ha avuto il piacere e l’onore di intervistare, ilucraino che ha commentato l’ultimoSong Contest da un rifugio antiaereo nella città di Kiev. Intervista a(di Lorenzo Cappiello) La settimana scorsa, mentre seguivo l’Song Contest dalla sala stampa, mi sono imbattuto nella storia di. Ilucraino – già padrone di casa dell’edizione 2017celebre kermesse canora europea – ogni sera si collegava con il TG1 per raccontare la sua esperienza in quel di Kiev come commentatore dell’ESC per la televisione pubblica. Nel corso delle ultime settimane, ...

