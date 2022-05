Eintracht, Trapp: «Il momento migliore della mia carriera, non ho parole» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il portiere dell’Eintracht Francoforte Trapp ha parlato dopo la vittoria dell’Europa League in finale contro i Rangers Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Europa League in finale contro i Rangers. VITTORIA – «Non ho parole per questo, le sto cercando ma non è possibile. Ci possiamo presentare con un trofeo dopo 42 anni, è il giorno migliore della mia carriera. Sono così orgoglioso della squadra, eravamo 1-0 per loro, molti giocatori avevano i crampi. Non ho parole per avere vinto un trofeo internazionale. Sembra così irrealistico di andare a casa con un trofeo. La verità è che ho studiato i rigori, ma alla fine ci è voluto un po’ di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il portiere dell’Francoforteha parlato dopo la vittoria dell’Europa League in finale contro i Rangers Kevin, portiere dell’Francoforte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Europa League in finale contro i Rangers. VITTORIA – «Non hoper questo, le sto cercando ma non è possibile. Ci possiamo presentare con un trofeo dopo 42 anni, è il giornomia. Sono così orgogliososquadra, eravamo 1-0 per loro, molti giocatori avevano i crampi. Non hoper avere vinto un trofeo internazionale. Sembra così irrealistico di andare a casa con un trofeo. La verità è che ho studiato i rigori, ma alla fine ci è voluto un po’ di ...

