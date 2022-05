Corso Garibaldi, tentano rapina con la catena ai danni di una donna: 2 arresti (Di giovedì 19 maggio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia ha fermato un 25enne e un 48enne che avevano tentato di scippare lo zaino in Corso Garibaldi. Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile nel transitare in Corso Garibaldi hanno visto due uomini che stavano aggredendo una donna e che, alla vista degli operatori, hanno tentato di darsi alla fuga. Leggi su 2anews (Di giovedì 19 maggio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia ha fermato un 25enne e un 48enne che avevano tentato di scippare lo zaino in. Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile nel transitare inhanno visto due uomini che stavano aggredendo unae che, alla vista degli operatori, hanno tentato di darsi alla fuga.

