Conte: “Le Camere devono aggiornare la risoluzione approvata a inizio guerra. Basta armi all’Ucraina, dobbiamo distinguerci” (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo Giuseppe Conte la Camere devono aggiornare la risoluzione approvata all’inizio della guerra in Ucraina. Nel giorno in cui finalmente Mario Draghi compare in Parlamento, il leader dei 5 stelle ne approfitta per rilanciare le sue richieste all’esecutivo. “Ho seguito Draghi e ci ha dato una sua lettura degli avvenimenti e nel complesso è una informativa doverosa e quello che stiamo chiedendo è un confronto costante”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle, a margine dell’incontro Pnnr; priorità e futuro dell’Italia. “Sì, c’è una risoluzione ma adottata all’inizio della guerra. E’ giusto aggiornarla e il governo si misuri su una convergenza che rafforzi la posizione del governo. Credo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo Giuseppelalaall’dellain Ucraina. Nel giorno in cui finalmente Mario Draghi compare in Parlamento, il leader dei 5 stelle ne approfitta per rilanciare le sue richieste all’esecutivo. “Ho seguito Draghi e ci ha dato una sua lettura degli avvenimenti e nel complesso è una informativa doverosa e quello che stiamo chiedendo è un confronto costante”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle, a margine dell’incontro Pnnr; priorità e futuro dell’Italia. “Sì, c’è unama adottata all’della. E’ giusto aggiornarla e il governo si misuri su una convergenza che rafforzi la posizione del governo. Credo che ...

