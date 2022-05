Bimbo morto all’asilo | il grido di dolore del papà | l’annuncio mette i brividi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 19 maggio 2022) Una tragedia si è consumata in queste ore in Abruzzo. Nella giornata di ieri, mercoledì 18 maggio, un’auto ha travolto i bambini dell’asilo “Pile – Primo maggio” a L’Aquila. Tommaso D’Agostino, uno dei 4 bimbi feriti gravemente, è purtroppo deceduto. Da quel momento una vita stravolta quella di Patrizio D’Agostino, dipendente di una catena di prodotti per la casa, e della moglie Alessia Angelone, operatrice di una struttura per l’infanzia. L’uomo una volta giunto sul luogo dell’incidente ha dovuto assistere ad una scena indimenticabile. Vediamo insieme la prima ricostruzione di quanto accaduto.Doveva essere un pomeriggio come tanti quello che i bambini della scuola “Pile Primo Maggio” a L’Aquila stavano trascorrendo nel cortile. Purtroppo all’improvviso si è consumata una tragedia inimmaginabile: una Passat grigia senza freno a mano e nessuno alla guida ha iniziato a muoversi, ...