Un aiuto alle imprese sul Pnrr: Confindustria apre una sezione apposita sul proprio sito (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da alcune ore, il sito web di Confindustria Bergamo si è arricchito di una nuova sezione, interamente dedicata al Pnrr (acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il Progetto ‘costola’ del Next Generation EU che contempla stanziamenti europei per 191,5 miliardi di euro, a favore del nostro Paese. L’annuncio è stato dato da Giacomo Biraghi, responsabile dell’Area Innovazione dell’associazione imprenditoriale, durante le battute finali di un seminario sul Pnrr (il primo di una serie; il secondo si terrà nella seconda metà di giugno), ospitato nell’auditorium Confindustriale, al Kilometro Rosso. La nuova sezione del sito (www.Confindustriabergamo.it/Pnrr) è stata realizzata per fornire un aiuto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da alcune ore, ilweb diBergamo si è arricchito di una nuova, interamente dedicata al(acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il Progetto ‘costola’ del Next Generation EU che contempla stanziamenti europei per 191,5 miliardi di euro, a favore del nostro Paese. L’annuncio è stato dato da Giacomo Biraghi, responsabile dell’Area Innovazione dell’associazione imprenditoriale, durante le battute finali di un seminario sul(il primo di una serie; il secondo si terrà nella seconda metà di giugno), ospitato nell’auditoriumle, al Kilometro Rosso. La nuovadel(www.bergamo.it/) è stata realizzata per fornire un...

Advertising

TV2000it : RT @TV2000it: ??#Mafia, blitz #Polizia-#Carabinieri di #Palermo contro i mandamenti #Ciaculli e #Brancaccio @_Carabinieri_ @poliziadistato… - TV2000it : RT @tg2000it: #Mafia, blitz Polizia-Carabinieri di #Palermo con 31 arresti. Smontato il sistema di aiuto alle famiglie dei carcerati. #17… - 9OSBRATZ : 'se non parli tu alle persone è difficile vengano in tuo aiuto' i did??? e non ho mai ricevuto risposte???? o forse… - Bix76M : @Bi0197 Io sono ALLERGICA ALLE PESCHE. Quelle proprio aiuto, chi tocca muore ??, ma poi in ordine decrescente anche… - golfopiombino : Gara 2 da dimenticare per Piombino ???? @ruckersanve vince con merito e dilaga ?? Appuntamento al Palatenda per vene… -