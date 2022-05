Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 4.325 contagi e 11 morti. A Milano 1.419 casi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 4.325 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti, portando a 40.342 il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 41.588 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 10,3%. In terapia intensiva sono ricoverate 35 persone, 2 meno di ieri; mentre sale di 2, a 914, il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari. Sul territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.419, di cui 592 a Milano città. Segue la provincia di Brescia con 550, Monza e Brianza con 392, Bergamo con 369, Varese con 313, Como con 275, Pavia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 4.325 i nuovida Coronavirus, 18 maggio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11, portando a 40.342 il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia. Nelle24 ore sono stati processati 41.588 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 10,3%. In terapia intensiva sono ricoverate 35 persone, 2 meno di ieri; mentre sale di 2, a 914, il numero dei pazienti nei repartiordinari. Sul territorio metropolitano dii nuovisono 1.419, di cui 592 acittà. Segue la provincia di Brescia con 550, Monza e Brianza con 392, Bergamo con 369, Varese con 313, Como con 275, Pavia ...

