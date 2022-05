Ucraina, tra chi chiede di “riconoscere gli interessi di sicurezza russi” e chi non vuole lasciare campo libero a Putin: dibattito tra esperti in Usa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo scontro tra russia e Ucraina, e tutti i suoi alleati, a livello accademico si è trasformato anche nello scontro tra l’approccio cosiddetto realista e quello legato alla contrapposizione tra quelli che rimangono, seppur in un mondo più orientato al multipolarismo rispetto al passato, due blocchi contrapposti: quello che fa capo a Washington e l’altro che invece ha come riferimento Mosca. Dialogare con Putin, sforzarsi di capire le sue richieste, esigenze di sicurezza, prospettive future pur riconoscendo le sue responsabilità nell’accendere questo nuovo campo di battaglia, oppure soffermarsi su quest’ultimo aspetto cercando di arginare il più possibile la smania di conquista, militare e non solo, del presidente russo, fino a pensare di costringerlo a una resa militare che ne indebolisca la leadership? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo scontro traa e, e tutti i suoi alleati, a livello accademico si è trasformato anche nello scontro tra l’approccio cosiddetto realista e quello legato alla contrapposizione tra quelli che rimangono, seppur in un mondo più orientato al multipolarismo rispetto al passato, due blocchi contrapposti: quello che fa capo a Washington e l’altro che invece ha come riferimento Mosca. Dialogare con, sforzarsi di capire le sue richieste, esigenze di, prospettive future pur riconoscendo le sue responsabilità nell’accendere questo nuovodi battaglia, oppure soffermarsi su quest’ultimo aspetto cercando di arginare il più possibile la smania di conquista, militare e non solo, del presidente russo, fino a pensare di costringerlo a una resa militare che ne indebolisca la leadership? ...

