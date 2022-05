Si dichiara colpevole il primo soldato russo sotto processo in Ucraina per crimini di guerra. Shishimarin ha confessato di aver ucciso un civile (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vadim Shishimarin, il 21enne soldato russo, accusato di crimini di guerra nel primo processo che si è aperto in un tribunale di Kiev dall’inizio della guerra in Ucraina, si è dichiarato colpevole. Alla domanda in aula se fosse colpevole delle accuse, inclusi crimini di guerra e omicidio premeditato, il sergente ha risposto “Sì”. È iniziato oggi a Kiev il processo nei confronti di Vadim Shishimarin, il primo soldato russo accusato di crimini di guerra Shishimarin, proveniente della regione siberiana di Irkutsk, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vadim, il 21enne, accusato didinelche si è aperto in un tribunale di Kiev dall’inizio dellain, si èto. Alla domanda in aula se fossedelle accuse, inclusidie omicidio premeditato, il sergente ha risposto “Sì”. È iniziato oggi a Kiev ilnei confronti di Vadim, ilaccusato didi, proveniente della regione siberiana di Irkutsk, è ...

Advertising

fcolarieti : Si dichiara colpevole il primo soldato russo sotto processo in Ucraina per crimini di guerra. Shishimarin ha confes… - blogcupoftea : Crimini di guerra: soldato russo si dichiara colpevole - _MarcoBruna : Il sergente russo Vadim Shishimarin si dichiara colpevole nel primo processo per crimini di guerra in Ucraina - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina il soldato russo Vadim si dichiara colpevole di crimini di guerra. Espulsi 24 diplomatici ita… - CdT_Online : Il soldato accusato di aver ucciso un civile di 62 anni si è dichiarato colpevole -