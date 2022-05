Rinaldi (Lega): "Sanzioni inutili. Aziende chiuse, lavoratori disoccupati" (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Anni fa sono stato direttore generale della Sofid, la capogruppo finanziaria dell'Eni e tecnicamente avrei dovuto aprire io il conto corrente in rubli se ancora fossi in quella posizione. Non avrei esitato neanche un istante a farlo". Antonio Maria Rinaldi, economista... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Anni fa sono stato direttore generale della Sofid, la capogruppo finanziaria dell'Eni e tecnicamente avrei dovuto aprire io il conto corrente in rubli se ancora fossi in quella posizione. Non avrei esitato neanche un istante a farlo". Antonio Maria, economista... Segui su affaritaliani.it

