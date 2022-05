Operazione chiusa: De Laurentiis ora conferma tutto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Intervenuto in occasione della presentazione del prossimo ritiro del Napoli, il patron De Laurentiis ha dato anche delle anticipazioni di mercato La stagione del Napoli, come quella delle altre 19… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Intervenuto in occasione della presentazione del prossimo ritiro del Napoli, il patron Deha dato anche delle anticipazioni di mercato La stagione del Napoli, come quella delle altre 19… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

lagattascrypto : time frame 1 min, operazione chiusa in 3 min. #IDEX - GioC2392 : RT @Sho__96: Il senso di parlare con l’allenatore se non è un’operazione chiusa? - Sho__96 : Il senso di parlare con l’allenatore se non è un’operazione chiusa? - NazioneGrosseto : Stradale, chiusa l’operazione 'Alcol & Drugs' In quattro sono stati sorpresi ubriachi a guidare - carlo2woo : onestamente se Pogba avesse scelto i soldi sarebbe già chiusa da mesi l’operazione -