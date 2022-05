Incentivi 2022 - Milano, in arrivo nuovi contributi per elettriche e ibride - VIDEO (Di mercoledì 18 maggio 2022) A Milano, gli Incentivi statali all'acquisto di auto nuove saranno integrati da Incentivi locali. Lo ha annunciato l'assessore alla Mobilità Arianna Censi nel corso della seconda edizione dell'Urban Mobility Forum, evento sulla città del futuro promosso da Quattroruote e dall'Automobile Club di Milano. giusto sostenere coloro che hanno più difficoltà dal punto di vista economico a cambiare auto", ha spiegato Censi. "Quindi, gli Incentivi che il governo ha stabilito in questi giorni andranno, mi auguro, a essere integrati da quelli che abbiamo sempre concordato negli ultimi due anni, promossi dal Comune, per l'acquisto di auto ibride ed elettriche o comunque a basse emissioni. Lo proporrò alla giunta e anche al consiglio. Secondo l'assessore, gli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 maggio 2022) A, glistatali all'acquisto di auto nuove saranno integrati dalocali. Lo ha annunciato l'assessore alla Mobilità Arianna Censi nel corso della seconda edizione dell'Urban Mobility Forum, evento sulla città del futuro promosso da Quattroruote e dall'Automobile Club di. giusto sostenere coloro che hanno più difficoltà dal punto di vista economico a cambiare auto", ha spiegato Censi. "Quindi, gliche il governo ha stabilito in questi giorni andranno, mi auguro, a essere integrati da quelli che abbiamo sempre concordato negli ultimi due anni, promossi dal Comune, per l'acquisto di autoedo comunque a basse emissioni. Lo proporrò alla giunta e anche al consiglio. Secondo l'assessore, gli ...

