Il vaiolo delle scimmie arriva in Portogallo e Spagna: almeno una trentina di casi sospetti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il virus del vaiolo delle scimmie, monkeypox, è arrivato anche in Portogallo e in Spagna: sono almeno 5 i casi confermati e una ventina di casi sospetti per il primo, 8 casi sospetti per Madrid. Il vaiolo delle scimmie è una malattia virale che si trasmette toccando animali selvatici infetti, principalmente ratti o scoiattoli dell’Africa occidentale e centrale (Nigeria, Congo e Ghana) che si presume abbiano contagiato gli abitanti dei villaggi. I primi casi sul suolo europeo sono stati registrati pochi giorni fa nel Regno Unito. Il Dipartimento generale della sanità portoghese (DGS) ha confermato di aver registrato 20 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il virus del, monkeypox, èto anche ine in: sono5 iconfermati e una ventina diper il primo, 8per Madrid. Ilè una malattia virale che si trasmette toccando animali selvatici infetti, principalmente ratti o scoiattoli dell’Africa occidentale e centrale (Nigeria, Congo e Ghana) che si presume abbiano contagiato gli abitanti dei villaggi. I primisul suolo europeo sono stati registrati pochi giorni fa nel Regno Unito. Il Dipartimento generale della sanità portoghese (DGS) ha confermato di aver registrato 20 ...

fanpage : Altri 4 casi di vaiolo delle scimmie sono stati identificati nel Regno Unito Il dettaglio più preoccupante di quest… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, in Uk confermati altri 4 casi dell'infezione ma non è pandemia - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Il vaiolo delle scimmie arriva in Portogallo e Spagna: almeno una trentina di casi sospetti - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: Il vaiolo delle scimmie arriva in Portogallo e Spagna: almeno una trentina di casi sospetti - fattoquotidiano : Il vaiolo delle scimmie arriva in Portogallo e Spagna: almeno una trentina di casi sospetti -