Il conflitto in Ucraina sta cambiando e rischia di durare molto a lungo

Passato lo shock, passate le manifestazioni di solidarietà e l'ondata di boicottaggi e sanzioni, la classe dirigente occidentale sembra piuttosto perplessa sul da farsi in Ucraina. I difensori sono riusciti a fare ciò che si riteneva impossibile: a quasi cento giorni dall'invasione russa si può dire che Kiev sia riuscita a contenere uno degli eserciti più potenti del mondo e a mantenere la propria legittima autorità nei territori non occupati. Già questo può essere considerato una grande vittoria dell'Ucraina, raggiunta anche grazie all'enorme quantità di equipaggiamento e armi fornite dall'Occidente. Nonostante le giustificate paure nei confronti di Mosca, nelle prime settimane di resistenza i sostenitori dell'Ucraina hanno avuto dalla loro una combinazione di fattori senza precedenti: è chiaro chi si trova dalla parte del torto, e il ...

