“Hanno tritato il corpo della ragazza”. Federica Sciarelli choc, l’annuncio a Chi l’ha visto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Novità importanti per il futuro di Federica Sciarelli e Chi l’ha visto. Il noto programma di Rai3 torna in onda nella serata del 18 maggio e si soffermerà soprattutto su una vicenda che ha colpito tutti gli italiani, ovvero la scomparsa di Sonia Marra, la studentessa che nel 2006 ha fatto perdere le tracce improvvisamente. E si farà riascoltare l’intercettazione di un prete con un seminarista, che ha detto: “L’Hanno tritata”. Ma di lei non si sa nulla e il mistero regna ancora sovrano. Ma Federica Sciarelli a Chi l’ha visto è indubbiamente una figura fondamentale, anche se voci provenienti dai corridoi Rai in passato avevano ipotizzato anche il possibile addio della conduttrice televisiva. In queste ore è circolata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Novità importanti per il futuro die Chi. Il noto programma di Rai3 torna in onda nella serata del 18 maggio e si soffermerà soprattutto su una vicenda che ha colpito tutti gli italiani, ovvero la scomparsa di Sonia Marra, la studentessa che nel 2006 ha fatto perdere le tracce improvvisamente. E si farà riascoltare l’intercettazione di un prete con un seminarista, che ha detto: “L’tritata”. Ma di lei non si sa nulla e il mistero regna ancora sovrano. Maa Chiè indubbiamente una figura fondamentale, anche se voci provenienti dai corridoi Rai in passato avevano ipotizzato anche il possibile addioconduttrice televisiva. In queste ore è circolata ...

Advertising

ShadowKeeper_69 : @EmanuelaErre ???????????????????? Hanno tritato il mio cuore talmente bene che per farmi tornare a provare qualcosa servirà… - Pierpao83699717 : RT @RosaDeRosa18: @NicolaPorro Hai chiesto: 'Cosa ne pensate'? Li leggi i commenti? Ora lo sai. Ti hanno tritato come il prezzemolo. Non… - RosaDeRosa18 : @NicolaPorro Hai chiesto: 'Cosa ne pensate'? Li leggi i commenti? Ora lo sai. Ti hanno tritato come il prezzemolo.… - Claudeherou : @Juventitudine1 @sissio78 @massimozampini Adesso non contano, ci hanno tritato le palle a forza di piangere con rid… - AxxMassimo : @maio_pie Beh appello andrebbe fatto ad una Società che continua a maltrattare e umiliare i propri tifosi in modo… -