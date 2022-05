(Di mercoledì 18 maggio 2022) AnteprimaX con GPUArc dedicata. Scopriamo il futuro dei laptoppresentati al CES 2022 Quest’annoal CES 2022, ha presentato 2 laptop particolari, entrambi appartenenti alla famiglia, oltre alle solite specifiche tecniche aggiornate, in particolare troviamo la presenta di GPU, che vedremo in particolare più avanti. Mission dicon questa famiglia è colpire il settore di Creator, ma anche chi necessita di un laptop esteticamente elegante, e pronto sia per i tipici lavori Office sia per software di sviluppo. Specifichiamo che si tratta di un-on, ragion per cui non potremo effettuare test specifici sulle prestazioni e sull’hardware, avremo modo in futuro durante la recensione completa ...

tuttoteK

Avremmo sperato, nel comparto grafico, di trovare una delle prime versioni di Alchemist, l'architettura delle GPU Arc capace di introdurre novità quali XeSS e codifica AV1, ma in realtàha ...... 12 GB RAM+256 GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Alexa- Free, Dual ... - 13%Aspire 5 A515 - 45 - R54J Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM ... Hands-on Acer Swift X: arrivano le GPU Intel Arc Anteprima Acer Swift X con GPU Intel Arc dedicata. Scopriamo il futuro dei laptop Acer presentati al CES 2022.The Acer Chromebook Spin 514 now equips a speedy AMD Ryzen 5000 series CPU, making it a very fast, if expensive, Chromebook with a solid build and good looks.