“Già con un altro…” Estefania cambia naufrago all’Isola | con un gesto cancella Roger

(Di mercoledì 18 maggio 2022)dei Famosi è oramai un capitolo chiuso la storia traBernal eBalduino. In un primo momento sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa di interessante, ci sono stati anche baci ed effusioni. Poi è arrivata in Honduras Beatriz Marino, la ragazza con cui prima dell’IsolaBalduino aveva avuto una storia. E da quel momento tutto èto. Alcuni giorni fa ilha addirittura puntato il dito contro la modella, dicendo di aver finto. Ma adesso è stata la giovane a passare al contrattacco con dichiarazioni molto forti. A proposito delle parole diBalduino suBernal, proferite nel corso della precedente puntata dell’Isola dei Famosi, il concorrente aveva detto: “Guardate vi dico che lei è stata ...

Advertising

ItaliaViva : Record de 'Il Mostro': non è ancora uscito e già è arrivata una querela. Ma possono dire quello che vogliono e lame… - fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - EnricoTurcato : La Juve ritiene la cifra richiesta troppo alta. A dicembre 2020 esce allo scoperto con le parole di #Agnelli. “Vedi… - KTonkova : @AuroraFantin @Edoenonsolo Grazie Aurora, mi hai fatto già gli auguri con i 18 km corsi :) Io ne ho fatti molti meno. - zaccog : RT @NazzarenoMi: Solo un paese di ritardati mentali con già un organico sotto il minimo sindacale può sospendere medici, infermieri e poi e… -

TUTTO mercato WEB

... non personalmente " di non essere stato in grado di trasferiresufficiente efficacia la ... E di conseguenze, per il momento, ce ne sonostate. I quattro componenti del gruppo P38 La Gang sono ...Nella configurazione convertibile (penna e schermo ribaltabile, si saleoltre i 1000 euro e si abbandona ogni velleità di sconto. Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ... Dybala con Lautaro all'Inter Con l'Argentina insieme già 15 volte, ma ha segnato solo l'interista