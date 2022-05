Emma Muscat, sotto la giacca c’è un dettaglio incredibile (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’ultimo look di Emma Muscat ha lasciato i fan di stucco: sotto la giacca c’è un particolare incredibile. Vediamo di cosa si tratta. Oltre ad avere un grande talento artistico, l’ex allieva di Amici ha anche una dolce e amabile personalità e uno stile pazzesco nel vestire. Nata a Malta nel novembre del 1999, la L'articolo chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’ultimo look diha lasciato i fan di stucco:lac’è un particolare. Vediamo di cosa si tratta. Oltre ad avere un grande talento artistico, l’ex allieva di Amici ha anche una dolce e amabile personalità e uno stile pazzesco nel vestire. Nata a Malta nel novembre del 1999, la L'articolo chemusica.it.

Advertising

fanpage : Emma Muscat si è esibita per Malta e con la sua voce ha incantato tutti. Da Amici all' #Eurovision Vi è piaciuta? ?? - EurovisionRai : ???? Take it or leave it: #EmmaMuscat canta l’inno alla libertà di essere se stessi. #IamWhatIam, and you’re amazing!… - GaiaBessieEfp : @glicinedinottex Ma allora lo vedi che io e sti due siamo connessi. Sono pronta a scatenare il dramma nei prossimi… - Holly_doma0 : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… - vale37266062 : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… -