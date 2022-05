Bronzetti-Burel in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lucia Bronzetti se la vedrà contro la francese Clara Burel negli ottavi di finale del torneo Wta 250 di Rabat 2022. Tra le due non ci sono precedenti. L’azzurra torna in campo dopo la maratona di quasi tre ore vinta al primo turno contro la russa Kalinskaya. Anche la transalpina non ha avuto un esordio morbido, lei che è dovuta passare attraverso due tie-break per avere la meglio sull’ungherese Udvardy. Bronzetti partirà leggermente avanti nelle quote secondo i bookmakers. La romagnola è decisamente in fiducia dopo questi primi quattro mesi abbondanti di stagione. Ormai è riuscita ad entrare stabilmente in top 100 e a partire da domenica giocherà per la seconda volta in carriera il tabellone di un torneo dello Slam al Roland Garros. Occhio però a non sottovalutare Burel, tennista non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luciase la vedrà contro la francese Claranegli ottavi di finale del torneo Wta 250 di. Tra le due non ci sono precedenti. L’azzurra torna in campo dopo la maratona di quasi tre ore vinta al primo turno contro la russa Kalinskaya. Anche la transalpina non ha avuto un esordio morbido, lei che è dovuta passare attraverso due tie-break per avere la meglio sull’ungherese Udvardy.partirà leggermente avanti nelle quote secondo i bookmakers. La romagnola è decisamente in fiducia dopo questi primi quattro mesi abbondanti di stagione. Ormai è riuscita ad entrare stabilmente in top 100 e a partire da domenica giocherà per la seconda volta in carriera il tabellone di un torneo dello Slam al Roland Garros. Occhio però a non sottovalutare, tennista non ...

Advertising

zazoomblog : Bronzetti-Burel in tv: data orario canale e diretta streaming Wta Rabat 2022 - #Bronzetti-Burel #orario #canale - sportface2016 : #Bronzetti-#Burel in tv: come e quando seguire la sfida valida per il secondo turno del #WtaRabat 2022 -