Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2022 ore 11 | 30

(Di martedì 17 maggio 2022)DEL 17 MAGGIO11.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SUL VIA DEL MARE DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO CODE TRA VITINIA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONETRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA SITUAZIONE ANALOGA PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST ANCORA CRITICA LA VIABILITA’ SULLA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL E CHE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DA FLAVIA DONDOLINI ...