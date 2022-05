Ucraina, su Telegram i primi filmati della resa di Azovstal (Di martedì 17 maggio 2022) Diffusi su Telegram i filmati della resa dei militari ucraini ad Azovstal. In alcune sequenze appaiono dei militari che si consegnano ai russi, vengono identificati e perquisiti e poi fatti salire su ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Diffusi sudei militari ucraini ad. In alcune sequenze appaiono dei militari che si consegnano ai russi, vengono identificati e perquisiti e poi fatti salire su ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Votate la band ucraina', lo dice Zelensky, in un videomessaggio su Telegram per sostenere la band ucraina impegnat… - TgLa7 : #Mariupol, bandiera ucraina sventola ancora su acciaieria #Azovstal. L'assalto dell'esercito russo non sta avendo s… - soniabetz1 : RT @DonbassItalia: Questo link telegram riguarda un canale diretto da ucraini antifascisti, persone che hanno parenti in prigione e stanno… - silvano73068906 : RT @DonbassItalia: Questo link telegram riguarda un canale diretto da ucraini antifascisti, persone che hanno parenti in prigione e stanno… - alessioarusa : Ucraina, Berlusconi: 'Anche l'Italia in guerra perché manda armi' Ma dai? E sto colpo di genio da dove gli è uscito… -