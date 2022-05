Scapestro | un “indisciplinato coscienzioso”

Leggi su zon

(Di martedì 17 maggio 2022) Nessuna apocalisse potrà mai travolgerlo, finchè avrà con sé i suoi strumenti. Perché per lui fare musica “è un’esigenza” che non conosce compromessi., al secolo Fulvio Di Nocera, presenta su Zon.it il suo nuovo album “E’ il bene che resta” (Soundfly), già disponibile in digitale, e in formato fisico dal prossimo 20 Maggio. La title track si avvale della collaborazione di Chiara Carnevale degli Assurd, ed in qualche modo attinge al tuo passato da militante in diverse band. Cosa c’è di quel Fulvio in? C’é una buona parte di me in questo progetto, grazie asono riuscito a dare voce ad un sentito che già sedimentava in me. Molte collaborazioni, come quella con le Assurd fanno parte del mio presente artistico, c’é un pezzettino di tutti gli artisti con i quali ho collaborato nella mia musica. Perché ...