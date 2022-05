Quale sarà il destino dei reduci dell’Azovstal (Di martedì 17 maggio 2022) L’assedio dell’Azovstal rimane una delle pagine più lunghe, complesse e drammatiche della guerra in Ucraina. Le forze russe hanno posto sotto assedio l’acciaieria di Mariupol senza lasciare scampo ai soldati, miliziani e civili asserragliati al suo interno. E quel dedalo di tunnel e fabbriche si è trasformato ben presto in un enorme reticolato di bunker InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 17 maggio 2022) L’assediorimane una delle pagine più lunghe, complesse e drammatiche della guerra in Ucraina. Le forze russe hanno posto sotto assedio l’acciaieria di Mariupol senza lasciare scampo ai soldati, miliziani e civili asserragliati al suo interno. E quel dedalo di tunnel e fabbriche si è trasformato ben presto in un enorme reticolato di bunker InsideOver.

