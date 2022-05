Piovono conferme sul conto del nuovo OnePlus Nord 2T (Di martedì 17 maggio 2022) Nelle ultime ore sono stati confermati tutti i dettagli antecedenti al lancio del prossimo midrange premium OnePlus Nord 2T, ovvero il primo smartphone del produttore asiatico ad avere a bordo il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 1300. Malgrado manchino ancora pochissimi giorni al suo debutto ufficiale, prima del lancio a livello mondiale in programma per il 19 maggio, sono giunti interessanti particolari sul nuovo smartphone dell’OEM cinese. Vediamo insieme di cosa si tratta. Soffermandoci sul nuovo SoC Dimensity 1300 di MediaTek, che tra l’altro è stato presentato in via ufficiale qualche settimana fa, questo processore apporterà vari miglioramenti rispetto alle precedenti generazioni. È stata Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Nelle ultime ore sono stati confermati tutti i dettagli antecedenti al lancio del prossimo midrange premium2T, ovvero il primo smartphone del produttore asiatico ad avere a bordo il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 1300. Malgrado manchino ancora pochissimi giorni al suo debutto ufficiale, prima del lancio a livello mondiale in programma per il 19 maggio, sono giunti interessanti particolari sulsmartphone dell’OEM cinese. Vediamo insieme di cosa si tratta. Soffermandoci sulSoC Dimensity 1300 di MediaTek, che tra l’altro è stato presentato in via ufficiale qualche settimana fa, questo processore apporterà vari miglioramenti rispetto alle precedenti generazioni. È stata Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo, ...

Advertising

kupaleon : RT @NicoSchira: Piovono conferme su tutti i giornali e a reti unificate sul tentativo anticipato settimana scorsa della #Juventus per Paul… - moralesajv87 : RT @NicoSchira: Piovono conferme su tutti i giornali e a reti unificate sul tentativo anticipato settimana scorsa della #Juventus per Paul… - AdeNugraha999 : RT @NicoSchira: Piovono conferme su tutti i giornali e a reti unificate sul tentativo anticipato settimana scorsa della #Juventus per Paul… - ciromagliulo26 : RT @NicoSchira: Piovono conferme su tutti i giornali e a reti unificate sul tentativo anticipato settimana scorsa della #Juventus per Paul… - LePortinaie : Piovono conferme sul remake di 'c'era una volta ad Hollywood' della Filmauro. 'C'era una volta a Cologno Monzese' c… -