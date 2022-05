Milano espone bandiera arcobaleno contro omofobia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Comune di, su invito del consiglio comunale, ha deciso di esporre lasulla facciata di Palazzo Marino in occasione della Giornata internazionalel’, la bifobia e la transfobia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

TV7Benevento : Milano: giornata contro omofobia, Comune espone bandiera arcobaleno - - maponi : RT @maponi: “Cicatr/Ci”: a Milano Shura espone la sua “Venere di Milo” _ un progetto per confrontarsi con il dolore, per imparare a rielab… -

Agenzia ANSA

Cial rischio "di essere assorbiti completamente nella logica sistemica al punto di non ...16) Chiara Giaccardi insegna Sociologia e Antropologia dei media all'Università Cattolica di, ...Il Comune di, su invito del consiglio comunale, ha deciso di esporre la bandiera arcobaleno sulla facciata di Palazzo Marino in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la ... Omofobia: a Milano il Comune espone la bandiera arcobaleno Accolta la mozione della consigliera Monica Romano che impegna la Giunta a introdurre la novità: Milano sarebbe la prima città d'italia ...Milano, 17 mag. (Adnkronos) – Il Comune di Milano, su invito del consiglio comunale, ha deciso di esporre la bandiera arcobaleno sulla facciata di Palazzo Marino in occasione della Giornata internazio ...