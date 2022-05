Mascherine in classe, Ricciardi: “Sono necessarie, non bastano le finestre aperte” (Di martedì 17 maggio 2022) "Con varianti di Sars -Cov-2 così contagiose come quelle che stanno emergendo, è opportuno e necessario essere ancora cauti" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) "Con varianti di Sars -Cov-2 così contagiose come quelle che stanno emergendo, è opportuno e necessario essere ancora cauti" L'articolo .

matteosalvinimi : Interrogazione urgente al ministro Speranza: quali sono le ragioni scientifiche che costringono studenti e insegnan… - borghi_claudio : Scuola: Sasso, togliere obbligo mascherine in classe - Cronaca - ANSA - Agenzia_Ansa : Le mascherine vanno indossate sui voli in partenza dall'Italia, ma a scuola si chiede lo stop. Sasso: 'In classe al… - orizzontescuola : Mascherine in classe, Ricciardi: “Sono necessarie, non bastano le finestre aperte” - Samanta8888 : RT @matteosalvinimi: Interrogazione urgente al ministro Speranza: quali sono le ragioni scientifiche che costringono studenti e insegnanti… -