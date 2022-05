La lite sugli scogli a Napoli | fermato un 15enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ unasempre più violenta quella che viene fuori dall’anima della città. Non c’è distinzione tra i quartieri, non c’è distinzione tra notte e giorno. Minorenni accoltellati per un like ‘sbagliato’ sui social, risse sulla spiaggia a colpi di casco, raid con moto tra i vicoli, e poco importa se nella corsa resta ferita una donna. Il bilancio è quotidiano e la conta dei fatti violenti non sembra fermarsi affatto. Sono i minori, già da tempo e sempre più spesso, i protagonisti. Minori che accoltellano e che vengono accoltellati, in possesso di armi e di alcol come se fossero veri e propri boss. Oggi uno di loro è stato sottoposto a fermo- domani è prevista la convalida – a soli 15 anni. Sarebbe stato lui ad accoltellare, domenica scorsa, sulloo di Marechiaro, due ragazzini di 16 e di 17 ...