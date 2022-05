La Corea del Nord come il resto del mondo: anche Kim Jong-un con la mascherina (Di martedì 17 maggio 2022) A Pyongyang la chiamano febbre, ma è chiaramente Covid. Il leader NordCoreano è apparso per la prima volta preoccupato per l'epidemia arrivata anche nel suo paese. Ha accusato il governo di inefficienza e messo al lavoro l'esercito Leggi su vanityfair (Di martedì 17 maggio 2022) A Pyongyang la chiamano febbre, ma è chiaramente Covid. Il leaderno è apparso per la prima volta preoccupato per l'epidemia arrivatanel suo paese. Ha accusato il governo di inefficienza e messo al lavoro l'esercito

