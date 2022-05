Jake Daniels del Blackpool fa coming out: “Voglio essere un modello” (Di martedì 17 maggio 2022) Un passo importante in un mondo che, per adesso, non si è esposto sull’argomento. Jake Daniels, attaccante del Blackpool, è uscito alla scoperto facendo coming out. La scelta, davvero molto coraggiosa, è di fondamentale per il calcio: è il primo giocatore professionista in attività ad aver rivelato di essere gay. Il ragazzo ha affidato “la sua confessione” ad una lettera pubblicata dal club inglese. La lettera di Jake Daniels, attaccante del Blackpool “In campo questa stagione per me è stata fantastica. Ho firmato il mio primo contratto da professionista, segnato 30 goal nelle giovanili, condiviso tanti successi. Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chi sono veramente. Da tutta la vita so di essere gay e ora credo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Un passo importante in un mondo che, per adesso, non si è esposto sull’argomento., attaccante del, è uscito alla scoperto facendoout. La scelta, davvero molto coraggiosa, è di fondamentale per il calcio: è il primo giocatore professionista in attività ad aver rivelato digay. Il ragazzo ha affidato “la sua confessione” ad una lettera pubblicata dal club inglese. La lettera di, attaccante del“In campo questa stagione per me è stata fantastica. Ho firmato il mio primo contratto da professionista, segnato 30 goal nelle giovanili, condiviso tanti successi. Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chi sono veramente. Da tutta la vita so digay e ora credo di ...

