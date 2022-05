In beta WhatsApp a pagamento premium per il business, cosa ha in più (Di martedì 17 maggio 2022) Ha fatto la sua prima apparizione WhatsApp a pagamento nella sua unica versione premium per account business in questo martedì 17 maggio. Si tratta della possibilità di usufruire di un account con potenzialità maggiori rispetto a quello tradizionale che permettano alle aziende e alle società di mantenere dei rapporti diretti con i loro clienti. Dopo tanti chiacchiere arriva dunque la conferma che ci sarà davvero WhatsApp a pagamento ma solo per i clienti business che vorranno provarlo, visto che resterà sempre valida una corrispettiva funzione del tutto gratuita. Rispetto al servizio free, cosa avrà in più quello che prevedere un abbonamento? Grazie all’informatore WAbetaInfo, ne sappiamo oggi di più: un’anteprima grafica di quello ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Ha fatto la sua prima apparizionenella sua unica versioneper accountin questo martedì 17 maggio. Si tratta della possibilità di usufruire di un account con potenzialità maggiori rispetto a quello tradizionale che permettano alle aziende e alle società di mantenere dei rapporti diretti con i loro clienti. Dopo tanti chiacchiere arriva dunque la conferma che ci sarà davveroma solo per i clientiche vorranno provarlo, visto che resterà sempre valida una corrispettiva funzione del tutto gratuita. Rispetto al servizio free,avrà in più quello che prevedere un abbonamento? Grazie all’informatore WAInfo, ne sappiamo oggi di più: un’anteprima grafica di quello ...

