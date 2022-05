Il Grillo filorusso: il fondatore del M5S nel mirino per un articolo anti-Usa sul blog (Di martedì 17 maggio 2022) Conte e il vice Ricciardi: «Non è la nostra linea». Petrocelli lo difende: «Denigrano chi è contrario» Leggi su lastampa (Di martedì 17 maggio 2022) Conte e il vice Ricciardi: «Non è la nostra linea». Petrocelli lo difende: «Denigrano chi è contrario»

Advertising

LaStampa : Il Grillo filorusso: il fondatore del M5S nel mirino per un articolo anti-Usa sul blog - vittorioquattr : @GuidoCrosetto La Nato non ha sbagliato nulla , in Italia c'è un forte antiamericanismo filorusso che va da Di Batt… -