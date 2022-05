Festival di Cannes 2022: il primo red carpet vede già delle vincitrici (di stile) (Di martedì 17 maggio 2022) L’attesa è finita. Il red carpet del Festival di Cannes 2022 è stato finalmente inaugurato dalle star. Che con abiti da sogno, lasciano ben sperare in un’edizione senza eguali. Attrici e star del cinema hanno sfilato sulla Croisette con lunghi strascichi, giochi di trasparenze e tonalità audaci, confermandosi icone di stile ineguagliabili. Con una fitta programmazione ed eventi fino al 28 maggio, non c’è miglior modo di iniziare il Festival del cinema se non così: in grande stile. Tutti i look del Festival di Cannes 2022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 maggio 2022) L’attesa è finita. Il reddeldiè stato finalmente inaugurato dalle star. Che con abiti da sogno, lasciano ben sperare in un’edizione senza eguali. Attrici e star del cinema hanno sfilato sulla Croisette con lunghi strascichi, giochi di trasparenze e tonalità audaci, confermandosi icone diineguagliabili. Con una fitta programmazione ed eventi fino al 28 maggio, non c’è miglior modo di iniziare ildel cinema se non così: in grande. Tutti i look deldiguarda le foto ...

