Falso prete a Napoli incamerava offerte

(Di martedì 17 maggio 2022) Lo scorso 3 maggio era in prima linea a una processione, l'altro ieri chiedevadavanti alla chiesa di Ottaviano (). L'uomo indossava abiti ecclesiastici ma era in realtà un truffatore ...

Il" che è anche percettore di reddito di cittadinanza " è stato fermato dai carabinieri che erano già da un po' di tempo sulle sue tracce. A Ottaviano per tutta la mattinata l'uomo, che ...Eppure, don Antonio, raggiunto al telefono è incredulo: "Io sono un, sono stato ordinato in Francia il 7 giugno di 41 anni fa, lo dimostrerò. E mi prodigo per i bisognosi, i poveri. I bambini ...Il falso prete – che è anche percettore di reddito di cittadinanza – è stato fermato dai carabinieri che erano già da un po’ di tempo sulle sue tracce. A Ottaviano per tutta la mattinata l’uomo, che ...Un falso sacerdote – poi risultato anche percettore del reddito di cittadinanza — chiede offerte all’ingresso di una chiesa del Napoletano ma i carabinieri capiscono la truffa e lo denunciano. E’ acca ...