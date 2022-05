Di4ri – prima stagione (2022): la scuola media tra amori e amicizie (Di martedì 17 maggio 2022) Titolo originale: Di4ri Anno: 2022 Paese: Italia Genere: dramma adolescenziale, commedia, sentimentale Casa di Produzione: Stand By Me Distribuzione: Netflix stagione: 1 Puntate: 15 Regia: Alessandro Celli Sceneggiatura: Simona Ercolani, Mariano Di Nardo, Angelo Pastore, Ivan Russo Fotografia: Alessio Ciaffardoni Montaggio: Edoardo Caruso, Graziano Falzone Musica: Filadelfo Castro Attori: Andrea... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 17 maggio 2022) Titolo originale:Anno:Paese: Italia Genere: dramma adolescenziale, com, sentimentale Casa di Produzione: Stand By Me Distribuzione: Netflix: 1 Puntate: 15 Regia: Alessandro Celli Sceneggiatura: Simona Ercolani, Mariano Di Nardo, Angelo Pastore, Ivan Russo Fotografia: Alessio Ciaffardoni Montaggio: Edoardo Caruso, Graziano Falzone Musica: Filadelfo Castro Attori: Andrea... Source

Advertising

occhiocine : Di4ri (2022): le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media attraverso gli occhi degl… - movietele : Dal 18 maggio su #Netflix '#Di4ri', la prima serie per ragazzi italiana che punta la lente di ingrandimento su dei… - SerieTvserie : Le foto di Di4ri, la prima serie per ragazzi di Netflix Italia - tvblogit : Le foto di Di4ri, la prima serie per ragazzi di Netflix Italia - FrancescaSorge : Ho visto in anteprima la prima serie tv per ragazzi firmata Netflix. Ho scritto qualcosina qui.… -