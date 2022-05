Covid | in Lombardia tasso di positività in crescita al 12 | 5%

Advertising

infoitinterno : Covid Lombardia, bollettino del 17 maggio: oggi 6.963 casi e 26 morti - zazoomblog : Covid: in Lombardia 26 morti e 6.963 positivi tasso al 125% - #Covid: #Lombardia #morti #6.963 - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 6.963 positivi e 26 morti: a Milano 872 casi - SkyTG24 : Covid #Lombardia, il bollettino: 6.963 nuovi casi. I ricoveri sono 949 - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 6.963 positivi e 26 morti: a Milano 872 casi: (Adnkronos) - Sono 6.963 i nuovi contagi da Cov… -

IL GIORNO

Al netto dei circa 7.800 pazientiin ospedale (area medica e rianimazione), in isolamento ... Con 6.963 nuovi casi riportati nel bollettino, laè la regione con il maggior incremento ...Con 55.669 tamponi effettuati, sono 6.963 i nuovi casi positivi incon il tasso di positività in salita al 12,5% (ieri 11,2%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva ( - 3, 37), mentre aumentano i ricoverati nei reparti ordinari (+36, 912). I ... Bollettino Covid Lombardia di oggi 17 maggio: contagi e decessi MILANO, 17 MAG - Con 55.669 tamponi effettuati, sono 6.963 i nuovi casi positivi in Lombardia con il tasso di positività in salita al 12,5% (ieri 11,2%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva ...Per quanto riguarda i decessi in Lombardia oggi si registrano 26 vittime. Ieri i decessi erano stati 19, l'altro ieri 23. Con l'ultimo aggiornamento è di 40.331 il numero delle persone positive al ...