C’è una porta su Marte? L’immagine del rover Curiosity scatena il web: ecco come stanno davvero le cose (Di martedì 17 maggio 2022) Il 7 maggio la Nasa ha diffuso degli scatti realizzati su Marte dal rover Curiosity, in missione sul pianeta rosso dal 2012. L’immagine è subito diventata virale: gli utenti, infatti, nella foto hanno riconosciuto una porta. Quella che si vede, effettivamente, sembra proprio un’apertura verso un ingresso, o anche una tomba in stile egiziano. Sul web gli appassionati hanno subito iniziato a diffondere le più stravaganti teorie. È, però, Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Mars Science Laboratory, a spiegare come stanno le cose, bollando la presenza della porta su Marte come fake news: “È solo lo spazio tra due fratture in una roccia”, ha dichiarato al sito Giszmodo. Lo scienziato ha aggiunto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il 7 maggio la Nasa ha diffuso degli scatti realizzati sudal, in missione sul pianeta rosso dal 2012.è subito diventata virale: gli utenti, infatti, nella foto hanno riconosciuto una. Quella che si vede, effettivamente, sembra proprio un’apertura verso un ingresso, o anche una tomba in stile egiziano. Sul web gli appassionati hanno subito iniziato a diffondere le più stravaganti teorie. È, però, Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Mars Science Laboratory, a spiegarele, bollando la presenza dellasufake news: “È solo lo spazio tra due fratture in una roccia”, ha dichiarato al sito Giszmodo. Lo scienziato ha aggiunto, ...

Advertising

MattiaBriga : Posso dire una cosa ? il pianto sincero di #Dybala che ieri singhiozzava come un bambino mi ha dato speranza che c’… - angelomangiante : Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subi… - reportrai3 : Da settimane i ministri italiani girano il mondo a caccia di fornitori di gas. Eppure c’è una soluzione a chilometr… - Ci1812 : @TIZIANAPOESIA Almeno un rimborso spese e’ previsto, quando non c’è una vera indennità di partecipazione. Non e’ ve… - robtic58 : RT @ELuttwak: Vorrei sapere in quali paesi Europei ex capi di governo abitualmente parlano in favore della Cina di Xi Jinping (non di Li Ba… -