Banche:Abi, tassi in salita ma non frena domanda per mutui (Di martedì 17 maggio 2022) I tassi di interesse sui nuovi mutui bancari salgono ad aprile a quota 1,82% (escluse oneri e spese) ma restano "su livelli molto bassi" e la domanda per l'acquisto di abitazioni prosegue . E' quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Idi interesse sui nuovibancari salgono ad aprile a quota 1,82% (escluse oneri e spese) ma restano "su livelli molto bassi" e laper l'acquisto di abitazioni prosegue . E' quanto ...

Advertising

iconanews : Banche:Abi, tassi in salita ma non frena domanda per mutui - andreadortenzio : #Banche:Abi, tassi in salita ma non frena domanda per mutui - fisco24_info : Banche:Abi, tassi in salita ma non frena domanda per mutui: Torriero, impatto limitato su mercato in ripresa - Cefriel : Assicurarsi dal #cyberrisk: a che punto siamo? 19/05 L'intervento di @enricoff a BANCHE E SICUREZZA 2022, convegno… - RositaGaliandro : RT @BancaforteABI: #BancheSicurezza, #19maggio e #20maggio a Milano Iscrizione gratuita: -