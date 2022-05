Aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto, scadenza 31 maggio: tutte le info, con VIDEO GUIDA e Guide per IMMAGINI (Di martedì 17 maggio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12 maggio al 31 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) GPSe diper le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l'ordinanza ministeriale n. 112 del 62022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12al 31. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Aggiornamento Gps 2022. Cosa fare se la piattaforma non fa correggere un errore? - TecnicaScuola : Aggiornamento Gps 2022. Cosa fare se la piattaforma non fa correggere un errore? -- - Cristiania2017 : RT @p_durantescuola: Flcgil – 14/05/2022 – Pubblicazione delle FAQ sulle domande per l’aggiornamento delle GPS - orizzontescuola : Riapertura graduatorie GPS 2022 dal 12 al 31 maggio: i corsi da conseguire entro l’aggiornamento.… - ProDocente : Riapertura graduatorie GPS 2022 dal 12 al 31 maggio: i corsi da conseguire entro l’aggiornamento.… -