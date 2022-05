Svezia e Finlandia nella Nato, la Turchia frena: «Vogliamo garanzie» (Di lunedì 16 maggio 2022) Nato, richiesta formale di adesione da parte di Helsinki, a Stoccolma storico sì dei socialdemocratici. La Turchia mostra le foto di «terroristi curdi» nei due Paesi e chiede lo stop all’embargo sulle armi Leggi su corriere (Di lunedì 16 maggio 2022), richiesta formale di adesione da parte di Helsinki, a Stoccolma storico sì dei socialdemocratici. Lamostra le foto di «terroristi curdi» nei due Paesi e chiede lo stop all’embargo sulle armi

Advertising

christianrocca : Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e i nostri liberaldemocratici mangiano il gelato… - GiovaQuez : Il nostro ignora l'apertura di Conte a Svezia e Finlandia (??) e continua il corteggiamento ai limiti dell'imbarazz… - riotta : Per ingresso #Finlandia #Svezia nella @NATO tanti alzeranno il prezzo, per primo l'astuto leader turco #Erdogan . M… - mariotoscana196 : La Russia è impegnata nell'ennesima operazione di aggressione prepotente, non può reagire, quale occasione migliore… - robertapasquet1 : RT @janavel7: Tutti i filoputin che si erano messi a tifare Erdogan (compreso Salvini) per scongiurare l'adesione di Finlandia e Svezia all… -