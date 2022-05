Sarri: «Vogliamo fare risultato a Torino, Sappiamo che non sarà semplice» (Di lunedì 16 maggio 2022) Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Juve-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio. RITORNO – «Stato d’animo di una squadra che vuole fare risultato. Sappiamo che non sarà semplice, affrontiamo una squadra fortissima. Il nostro obiettivo deve essere questo». CABRAL – «Scelta nata dal fatto che Pedro non aveva 90? minuti nelle gambe, vediamo di inserirlo quando i ritmi della partita saranno più bassi. Cabral aveva bisogno di mesi affinché si inserisse alla perfezione nel contesto italiano. E’ arrivato a febbraio, normale che dovesse fare apprendistato». SCONTRI DIRETTI – «Dobbiamo essere più cattivi nei minuti di recupero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Maurizioha parlato nel pre partita di Juve-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio. RITORNO – «Stato d’animo di una squadra che vuoleche non, affrontiamo una squadra fortissima. Il nostro obiettivo deve essere questo». CABRAL – «Scelta nata dal fatto che Pedro non aveva 90? minuti nelle gambe, vediamo di inserirlo quando i ritmi della partita saranno più bassi. Cabral aveva bisogno di mesi affinché si inserisse alla perfezione nel contesto italiano. E’ arrivato a febbraio, normale che dovesseapprendistato». SCONTRI DIRETTI – «Dobbiamo essere più cattivi nei minuti di recupero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Sarri: «Vogliamo fare risultato a Torino, Sappiamo che non sarà semplice» - Tonyazzurro1 : @roccor28 @Torrenapoli1 Champions fatta in Ucraina aberrante da de Zerbi,in piu'fase difensiva da ridere ,non scher… - salvatorino860 : @enneaccaquattro @Umb63Morgese Vogliamo dirti che hai scritto una cazzata, che Sarri non ci serve perché il bagno p… - krimarx : @Cate1081 @glmdj Io la vedo diversamente. Sarri non era da prendere fin dall'inizio. Non perché non sia un buon all… - lettore1969 : @zielulife2 Non mi pare che prima di sarri abbiamo vinto lo scudetto, parlo naturalmente degli ultimi 10-15 anni! C… -