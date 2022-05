Nato, parte l'operazione Hedgehog nel Baltico: 10 paesi coinvolti, 15mila soldati (Di lunedì 16 maggio 2022) In Estonia è pronta a partire l'operazione Hedgehog, una delle più grandi nella storia dei paesi baltici da parte della Nato. Durerà due settimane e coinvolgerà 15mila soldati da dieci differenti ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) In Estonia è pronta a partire l', una delle più grandi nella storia deibaltici dadella. Durerà due settimane e coinvolgeràda dieci differenti ...

