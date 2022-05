Juventus Lazio 2-1 LIVE | Kean vicino al gol in rovesciata

(Di lunedì 16 maggio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 5? Traversa Zaccagni – Gran destro dalla distanza del numero 20. Pallone deviato che si impenna e sbatte sulla traversa. 11? Gol Vlahovic – Sfrutta benissimo un pallone dalla sinistra il serbo, e di testa dentro l’area piccola batte Strakosha. 12? Tiro Bernardeschi – Dribbling e sinistro a giro che sfiora l’incrocio. 15? Tiro Lazzari – Buono spunto dell’esterno della ...

Minuto diciassette, come gli anni di militanza di Giorgio Chiellini nella Vecchia Signora. Juve -è sull'uno a zero per bianconeri, ma allo Stadium è soprattutto l'ultimo minuto in campo del capitano della Signora. A bordo campo si alza la lavagnetta luminosa, con il suo numero tre. Il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2 - 1 ...Serie A TIM | 37 ª giornata Lunedi 16 maggio 2022, ore 20:45 Allianz Stadium, Torino JUVENTUS - LAZIO 2-1 (10' Vlahovic, 36' Morata, 51' Patric) JUVENTUS ...Inizio di secondo tempo scoppiettante per la Lazio che è entrata in campo con un atteggiamento e una voglia diversi. Dopo sei minuti della ripresa, infatti, i biancocelesti trovano il ...