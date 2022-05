Il super week-end di Mortara all’E-Prix di Berlino (Di lunedì 16 maggio 2022) L’eroe del fine settimana è l’italo-svizzero della Venturi che conquista una vittoria, due pole e il secondo posto di domenica 15 maggio, un fine settimana davvero memorabile per Edo Mortara. Dopo questo piazzamento, inaspettato fino a ieri, da quinto passa secondo in classifica generale, dietro solo a Vandoorne, due volte terzo. Si rivede Nyck de Vries, campione del Mondo di Formula E in carica, che vola di nuovo verso il successo dalla prima gara di questa Stagione 8, a Ad-Diriyah in Arabia Saudita. Ma quello all’aeroporto Tempelhof di Berlino è stato il fine settimana della Mercedes e di due piloti. Della Casa di Stoccarda che ha vinto entrambe le gare, di Edoardo Mortara, su tutti, e di Stoffel Vandoorne. Stoffel mantiene la leadership, sul podio con l’altra Silver Arrow 02 Vandoorne, pilota ufficiale Mercedes, con due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 maggio 2022) L’eroe del fine settimana è l’italo-svizzero della Venturi che conquista una vittoria, due pole e il secondo posto di domenica 15 maggio, un fine settimana davvero memorabile per Edo. Dopo questo piazzamento, inaspettato fino a ieri, da quinto passa secondo in classifica generale, dietro solo a Vandoorne, due volte terzo. Si rivede Nyck de Vries, campione del Mondo di Formula E in carica, che vola di nuovo verso il successo dalla prima gara di questa Stagione 8, a Ad-Diriyah in Arabia Saudita. Ma quello all’aeroporto Tempelhof diè stato il fine settimana della Mercedes e di due piloti. Della Casa di Stoccarda che ha vinto entrambe le gare, di Edoardo, su tutti, e di Stoffel Vandoorne. Stoffel mantiene la leadership, sul podio con l’altra Silver Arrow 02 Vandoorne, pilota ufficiale Mercedes, con due ...

