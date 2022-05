I miei non si fidano più di me (Di lunedì 16 maggio 2022) Da giovanissimi il mondo è tutto da scoprire e un bel po’ di queste scoperte si fanno infrangendo dei divieti, oltrepassando dei limiti, inoltrandosi in territori sconosciuti. Gli studiosi affermano che il motivo di questa fascinazione per il proibito e il pericoloso stia nella spinta di un adolescente a superare le regole e i comportamenti da “bambini” per dimostrare di essere così “adulti” (e invulnerabili) da saper affrontare ogni sfida. Diverse da tutte, ma uguali E noi? Vorremmo essere uniche, come nessun’altra, ma anche essere uguali a tutte le altre. Vorremmo sembrare diverse ed emergere, ma ci uniformiamo negli outfit, nel comportamento, nei divertimenti, per non essere etichettate come “strane”, “cringe” e finire emarginate dal gruppo. Così ci piace seguire gli altri nelle serate in cui i drink si susseguono e magari circola anche qualche sostanza. Sono sfide a cui ci sentiamo ... Leggi su dilei (Di lunedì 16 maggio 2022) Da giovanissimi il mondo è tutto da scoprire e un bel po’ di queste scoperte si fanno infrangendo dei divieti, oltrepassando dei limiti, inoltrandosi in territori sconosciuti. Gli studiosi affermano che il motivo di questa fascinazione per il proibito e il pericoloso stia nella spinta di un adolescente a superare le regole e i comportamenti da “bambini” per dimostrare di essere così “adulti” (e invulnerabili) da saper affrontare ogni sfida. Diverse da tutte, ma uguali E noi? Vorremmo essere uniche, come nessun’altra, ma anche essere uguali a tutte le altre. Vorremmo sembrare diverse ed emergere, ma ci uniformiamo negli outfit, nel comportamento, nei divertimenti, per non essere etichettate come “strane”, “cringe” e finire emarginate dal gruppo. Così ci piace seguire gli altri nelle serate in cui i drink si susseguono e magari circola anche qualche sostanza. Sono sfide a cui ci sentiamo ...

