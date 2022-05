Ex Ilva | il no della procura al dissequestro Attesa per la pronuncia dei giudici che può stravolgere l’ingresso dello Stato nella società

(Di lunedì 16 maggio 2022) L’exnon è ancora una fabbrica sicura e quindi deve rimanere sotto sequestro. È quanto hanno sostanzialmente affermato i magistratidi Taranto nel documento con il quale hanno espresso parere negativo all’istanza didegli impianti chiesta il 31 marzo scorso dagli avvocatistruttura commissariale. Nel provvedimento di oltre 20 pagine inviato alla Corte d’assise che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta diin As, i pubblici ministeri che hanno seguito il maxi processo Ambiente svenduto hanno elencato una serie di elementi per i quali i sei reparti dell’area a caldo non potranno essere dissequestrati. Elementi che hanno spinto gli inquirenti a ritenere inaccettabile la richiesta diin As e che, in caso di un ...

Advertising

supercalu7761 : RT @ardigiorgio: Pm rigetta richiesta di dissequestro impianti ilva avanzata dai commissari straordinari.Dopo 10anni vogliono ancora tenere… - lauracesaretti1 : RT @ardigiorgio: Pm rigetta richiesta di dissequestro impianti ilva avanzata dai commissari straordinari.Dopo 10anni vogliono ancora tenere… - guggamba : RT @ardigiorgio: Pm rigetta richiesta di dissequestro impianti ilva avanzata dai commissari straordinari.Dopo 10anni vogliono ancora tenere… - AngelaAngelmi : RT @ardigiorgio: Pm rigetta richiesta di dissequestro impianti ilva avanzata dai commissari straordinari.Dopo 10anni vogliono ancora tenere… - RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: Pm rigetta richiesta di dissequestro impianti ilva avanzata dai commissari straordinari.Dopo 10anni vogliono ancora tenere… -

Secondo i commissari straordinari diin As - tutt'ora proprietaria degli impianti - è cambiato ...ancora depositate) del processo ''Ambiente Svenduto" infliggendo 26 condanne (tra dirigenti...La Procura di Taranto dice no al dissequestro degli impianti dell'ex -La ProcuraRepubblica di Taranto ha espresso parere negativo in merito al dissequestro degli impianti siderurgici dell'ex, ora Acciaierie d'Italia . Lo si è appreso oggi. L'istanza era ...area a caldo Istanza è stata avanzata da commissari Siderurgico il 30 marzo TARANTO, 16 MAG - La Procura di Taranto ha espresso parere negativo in merito all'istanza di dissequestro degli impianti del ...Se i commissari di Ilva in Amministrazione Straordinaria non ravviserebbero ... si attende, pertanto, la sentenza della Corte d'Assise. Anche se successivamente al provvedimento è stata concessa la ...