D’Angelo | “Posta in palio importante | proveremo a fare risultato giocando col cuore”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPisa – Inizia domani (ore 20.30) al “Vigorito” di Benevento l’avventura del Pisa Sporting Club nei Playoff Serie BKT. I nerazzurri arrivano a questo fondamentale appuntamento dopo una settimana interamente dedicata agli allenamenti e con gli occhi puntati sui turni preliminari che hanno promosso Benevento e Brescia nella final four promozione che oltre ai nerazzurri vede protagonista il Monza. Una gara, quella contro il Benevento, tantoquanto complicata che è stata così presentata dal tecnico nerazzurro Lucanella conferenza stampa della vigilia. Sosta – E’ stata una sosta molto più breve delle altre volte, non penso avremo problemi da quel punto di vista. Precedente – Non dobbiamo pensare alla gara di ritorno, dobbiamo cercare di giocare al meglio questa partita perché è quella che vale di ...