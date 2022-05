Cambiare mentalità per contrastare i data breach. Scrive Costabile (DeepCyber) (Di lunedì 16 maggio 2022) Sul fronte della cybersecurity bisogna Cambiare mentalità. Occorre rendersi conto non solo dell’importanza di un’adeguata formazione professionale, ma anche della troppa obsolescenza che esiste nei sistemi ICT, perché è stato ridotto il budget a disposizione per limitare i costi e questo – con il tempo – è diventato un problema serio di sicurezza cibernetica. Come ho avuto modo di spiegare durante il #CyberIsland2022, evento nazionale sul tema cybersecurity per le imprese, le istituzioni e i cittadini, promosso dall’Università degli Studi di Catania, gli ultimi attacchi hacker indirizzati a siti governativi, della pubblica amministrazione e a molte aziende indicano una velocizzazione del processo di sfaldamento della globalizzazione, di cui gli attacchi ransomware sono un aspetto di grande rilievo. Le problematiche inerenti i data ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022) Sul fronte della cybersecurity bisogna. Occorre rendersi conto non solo dell’importanza di un’adeguata formazione professionale, ma anche della troppa obsolescenza che esiste nei sistemi ICT, perché è stato ridotto il budget a disposizione per limitare i costi e questo – con il tempo – è diventato un problema serio di sicurezza cibernetica. Come ho avuto modo di spiegare durante il #CyberIsland2022, evento nazionale sul tema cybersecurity per le imprese, le istituzioni e i cittadini, promosso dall’Università degli Studi di Catania, gli ultimi attacchi hacker indirizzati a siti governativi, della pubblica amministrazione e a molte aziende indicano una velocizzazione del processo di sfaldamento della globalizzazione, di cui gli attacchi ransomware sono un aspetto di grande rilievo. Le problematiche inerenti i...

JohnLemon_1908 : RT @InterCM16: Chi ha giustificato/giustifica/giustificherà Suning ha mentalità perdente. Non ho mai visto Bayern, Real, Juve, City, United… - Ugo2975 : @theboss_1908 Chi ha giustificato/giustifica/giustificherà Suning ha mentalità perdente. Non ho mai visto Bayern, R… - Nando9687 : RT @InterCM16: Chi ha giustificato/giustifica/giustificherà Suning ha mentalità perdente. Non ho mai visto Bayern, Real, Juve, City, United… - zazoomblog : Agostini affranto: “In così poco tempo puoi cambiare solo la mentalità” - #Agostini #affranto: #tempo #cambiare - PaliilaP : RT @InterCM16: Chi ha giustificato/giustifica/giustificherà Suning ha mentalità perdente. Non ho mai visto Bayern, Real, Juve, City, United… -

Palermo, i fantasmi del quartiere Sperone Sono tutto quello che oggi vorremmo cambiare nelle mentalità di Palermo". CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati PALERMO Mihajlovic, 'Abbiamo mollato, mi dispiace' ... ma che si è dimostrata più forte per una questione di livello di mentalità. Non deve esserci ... La rabbia coinvolge anche Theate, sostituito come già a Venezia: "A Venezia dovevo cambiare qualcosa e ... Il Primato Nazionale Sono tutto quello che oggi vorremmonelledi Palermo". CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati PALERMO... ma che si è dimostrata più forte per una questione di livello di. Non deve esserci ... La rabbia coinvolge anche Theate, sostituito come già a Venezia: "A Venezia dovevoqualcosa e ... Cambiare la nostra mentalità per rilanciare il calcio italiano